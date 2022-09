Noore ettevõtte jaoks ei saa küberhügieenile mõelda pärast toodete arendamist ja kasvamist

Igal töötajal ei pea olema ligipääs kõikidele kaustadele, süsteemidele või lehtedele. Tähtsamate süsteemide puhul peab kindlasti teadma, kellel on ligipääs, mis põhjusel ning millal neid viimati kasutatud on. See hoiab ära olukorra, kus ühe kasutaja kompromiteerimine annab ligipääsu kogu firma sisevõrgule. Olgugi, et logid aitavad ründe korral olukorrast parema ülevaate saada, tasub rõhku panna ka kõige madalamal tasemel pääsusüsteemidele – iga kasutajakonto olema firma poolt hallatav, tugevate paroolidega ning kaheastmelise autentimisega kaitstud. Arvuti ununemine baari või hotelli ei tohi anda võimalust juhuslikule inimesele ligipääsu otse ettevõtte sisevõrku.

Sõjateadusest tuntud vanasõna „parim kaitse on rünnak“ kehtib samaväärselt oma ettevõtte kaitsmisel küberpahalaste vastu. Nõrkused ja turvaaugud tuleb avastada enne, kui seda teevad pahatahtlikud grupeeringud. Avastamiseks tulebki mõelda nagu vastane ning iseenda süsteeme järjepidevalt rünnata. Üks variant on seda teha näiteks automaatsüsteemidega, mis kompavad, nagu nimi viitab, automatiseeritult kõiki süsteeme ning otsivad nendest nõrkusi. Teine variant on kasutada „bug bounty“ programmi ehk luua preemiaprogramm nõrkustest teatajatele. Rahalised preemiad motiveerivad eetilisi häkkereid süsteeme kompama ning väljamakstud preemiad on üldiselt oluliselt odavamad, kui nendest tulenev võimalik kahju. Kolmas ning kõige efektiivsem variant on küsida abi professionaalselt punaselt meeskonnalt ehk tellida küberturvalisusega tegelevalt ettevõttelt teenust, mille käigus imiteeritakse küberkurjategijate rünnakut. Läbistustestimise eesmärk on saada realistlik pilt, milline on organisatsiooni valmisolek seista vastu reaalsetele küberohtudele ning anda ülevaate lünkadest ettevõtte kaitsevõimekuses.