Küberettevõtte juht: Ennetavalt ettevõtte küberkaitsesse panustamine hoiab ära kordades suurema varalise kahju tulevikus

Sinu ettevõte kasutab pilvelahendusi? Mõtle ka turvalisuse peale!

Ettevõtte protsesside digitaliseerimine ja erinevate pilvelahenduste kasutuselevõtt on hea viis hoida kokku ettevõtte aega ning vähendada kulusid. Pilvelahendusi on pea igale kasutusvaldkonnale - alates müügitiimidest kuni tootmisliinideni saab leida mõne rakenduse, mis lihtsustab ning parendab töö efektiivsust. Käsikäes pilveteenuste kasvuga käib aga kahjuks ka teine trend - küberkuritegevuse ja rünnakute tehniliselt laastavamaks muutumine. Seetõttu tasub lisaks hüvedele mõelda ka võimalike ohtudele - iga uus rakendus ettevõtte IT-süsteemis vajab eraldi jälgimist ja haldust. Selle tegemata jätmine tähendab, et iga mugav pilvelahendus on võimalik sissepääs küberkurjategijatele.

„Pilveteenused suurendavad võimalike ründepunktide hulka.

Nähtavus, jälgimisvõimalused ja korralik kaitse on konkurentsieelis.

Nende puhul on oluline tõsta seirevõimekust, et õigel ajal võimalikele ohtudele jälile jõuda. Nähtavus, jälgimisvõimalused ja korralik kaitse on konkurentsieelis – kui need on olemas, ei lähe ründajad üldjuhul enam sinu ettevõtte kallale, vaid leiavad endale lihtsamad ohvrid,“ selgitab Erm.

Ohte on tegevjuhi sõnul teravalt suurendanud ka Ukraina sõda. „Kui alguses oli teravik otse Ukraina suunas, siis täna on näha, et järjest enam jagub vastasel aega ka Eesti ettevõtteid torkida.“ Seda kinnitavad ka hiljutised rünnakud Eesti IT-süsteemidele, kus lisaks riiklikele veebilehtedele said pihta ka eraettevõtted.

Seega - kui võtta kasutusele uusi lahendusi, ei piisa enam ühest-kahest IT-inimesest ettevõttes. Kui ülesannete hulgas on juba veebilehe haldamine, uute süsteemide juurutamine ning võrkude töökorras hoidmine, siis küberturvalisusega tegelemine jääb tihtipeale tagaplaanile. Isegi väike libastumine turvalisuses võib aga kaasa tuua andmetest ilma jäämise, lekkimise ning suure varalise kahju. Ei ole ka harv, et rünnaku ohvriks sattumise tagajärjel ettevõtte äritegevus lõppeb.

Teenusepõhine küberkaitse aitab keskenduda kasvule