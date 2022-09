Ettevaatust! Küberkriminaalid on võtnud sihikule kõik tundlike andmetega ettevõtted

Turvalisuse tagab õige juhtimiskultuur ja partnerite kontrollimine

Optionise näide demonstreerib, et infoturvalisus ei ole tehniline probleem, mida saaks lahendada mõne uue tulemüüri või paroolipoliitikaga. Ettevalmistus lahinguks ja kaitsete planeerimine on laiapõhjaline tegevus, mis ei saa piirduda ainult ühele ja ühekordsele kaitsele. See on pidev ja pikaajaline tegevus koos oma eesmärkidega. Kui arvata, et küberlahing on ainult tehnoloogiline lahing, siis on see küllaltki suure tõenäosusega juba ette kaotatud, sest oleme pannud kaardid ainult ühetüübilisele kaitsele. Ajaloost analoogia tuues võib võrdluseks tuua esimese teise maailmasõja järgselt ehitatud Maginot liini, kuhu investeeriti metsik resurssi, et saada kaitset otseründe eest. Vastase lahendus oli aga minna müürist ümber.