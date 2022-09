Janar Tammjärv: messid on ebaefektiivsed, tulutoovaid kontakte sealt ei saa

Tammjärv alustab ekspordist rääkides kõige põhilisemast, milleks on oskus sõnastada oma müügiargumenti. Tema sõnul on paljudel Eesti ettevõtetel see oskus veel kesine ja seetõttu ka müük ebaõnnestub. „Miks ja kuidas oled alternatiividest parem, mis probleemi oma kaubaga lahendad, kas oled konkurendist parem turunduses, tootmises, tarneahelas või efektiivsuses ja kuidas kavatsed oma nõrkused konkurentide ees kompenseerida?“ toob ta näite, millele tuleks mõelda.

„Eriti kehv on see oskus 90ndatest pärit juhtide seas – tol ajal eksisteerisid ettevõtted hoopis teistel põhjustel kui tänapäeval – kasumiootused olid märksa madalamad,“ jätkab ta ja lisab, et Skandinaavias tegutsevatel ettevõtetel on tarneahelad paigas ja nad ei viitsi uue ja tundmatuga tegeleda, kui oma eeliseid tugevalt ei kommunikeeri.