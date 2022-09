Suhe, mis ei nõua jõupingutust

Sa tead, palju sa palka teenid ja millised kulud tuleb sul kindlasti kanda. Sa tead, milleks soovid raha kõrvale panna, aga sul puudub ülevaade, mille arvelt oleks kõige otstarbekam säästa. Sa tahad, et su säästetud raha muretult kasvaks, aga sul napib aega või teadmisi investeerimisest. Tuleb tuttav ette?

Kui seni on Bondora pakkunud investeerimis- ja krediiditooteid eraldiseisvana, siis järgmine oluline samm on tuua kogu teenuste valik ühele platvormile, nutirakendusele, mis juhiks finantskäitumist mugavalt ja personaalselt vastavalt kliendi soovidele. Finantsnõustaja rakenduse kasutajakogemuse testimine on Bondora Euroopa koduturgudel parasjagu käimas.

„Bondora ülim eesmärk on anda inimestele võimalus nautida elu, mida nad soovivad, ilma et nad peaksid raha pärast stressi tundma. Teeme seda, luues lihtsaid, usaldusväärseid ja turvalisi teenuseid, mida on lihtne kasutada vanusest ja oskustest sõltumata,“ ütleb Bondora looja ning tegevjuht Pärtel Tomberg. „Meie teenustega tuttavad inimesed teavad nende kiirust ja superlihtsat kasutusmugavust. Klienditeekond peab olema nii lihtne, et klienditoe poole pöördumist saaks käsitleda erandina ja signaalina meile edasiarenduseks. Meie teenusstandard on, et kliendisuhe Bondoraga ei tohi nõuda jõupingutust.“

Neile, kes tahavad areneda

Kliendi mugavus tähendab aga tuhandeid töötunde tarkvarainseneridele, pidevat andmeanalüüsi, iga kliendisammu lõputut testimist paremuse poole. Ühtlasi on see käimapanev jõud Bondora meeskonnale. Ettevõttesse valitakse uusi tiimiliikmeid, kes innustuvad väljakutsetest ja on orienteeritud probleemidele lahenduste leidmisele.

Kasvule orienteerituna on Bondoras töötajate arv viimase aasta jooksul kahekordistunud 155 inimeseni. Ligi 30 eri rahvusest koosnev meeskond sulandub ühtehoidvaks löögirusikaks samu väärtuseid kandes. Bondora personalijuhi Helena Joametsa sõnul defineerivad need ära ka töökorralduse.