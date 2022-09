Poola nõuab Saksamaalt Teise maailmasõja eest üle triljoni euro

Poola valitsuspartei Õigus ja Õiglus esindaja sõnas täna, et Saksamaa tekitas Poolale Teises maailmasõjas kahju 6,2 triljoni zloti eest, ning kinnitas, et nad nõuavad selle summa nüüd ametlikult Saksamaalt sisse. Poola suurim kaubanduspartner Saksamaa on aga varem öelnud, et on kõik Teise maailmasõjaga seotud rahalised nõuded rahuldanud.

Õigus ja Õiglus on pärast 2015. aastal võimule tulekut pidevalt rääkinud hüvitise nõudmisest, kuid nüüd jõuti ka ametlike sammudeni. Samal ajal on see pingestanud suhteid kahe riigi vahel, eriti pärast Ukraina sõja algust.

Saksamaa valitsus ja välisministeerium pole Poola nõuet veel kommenteerinud.

Teise maailmasõja ajal tapeti umbes kuus miljonit poolakat, sealhulgas kolm miljonit Poola juuti. Samuti tehti Varssavi maatasa peale 1944. aastal toimunud ülestõusu, mille käigus hukkus 200 000 tsiviilisikut.

1953. aastal loobus Poola tollane kommunistlik valitsus kõigist reparatsioonidest Nõukogude Liidu survel. Õiguse ja Õigluse esindaja sõnul on toonane leping kehtetu, kuna Poolal ei olnud valikut.

Poola suurima opositsioonipartei Kodanike Platvormi juht Donald Tusk ütles, et valitsuspartei eesmärk ei ole küsida reparatsioone. „Selle eesmärk on sisepoliitiline kampaania ja võimupartei toetuse taastamine,“ sõnas ta. Õiguse ja Õigluse toetus on viimasel ajal kahanenud, kuna riigis möllab inflatsioon ja majanduskasv on aeglustunud.