E-smaspäeval teeb sooduspakkumisi ligi 300 veebipoodi

„Silmatorkav, et enamik müüjaid pakub saabuval esmaspäeval ostjatele kogu kauba lõikes vähemalt 20% suurust soodustust, kuid on ka üksjagu allahindlusi 30–40% või veel rohkem,“ ütles Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Viimased ajad on näidanud, kuidas e-kaubandus suudab räsiva ja ränga hinnakasvu tingimustes ostlemisel pakkuda soodsaid lahendusi ning alternatiive. Samamoodi on ka näiteks toidu ja esmatarbekaupade soetamine, mis võtab perede eelarvest üha suurema tüki, liikunud järjest rohkem elektroonilistesse kanalitesse.“