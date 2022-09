Keskkonnaamet hakkab ladestamata jäätmete eest tasu küsima

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra sõnul on sellise muutuse eesmärk vältida olukorda, kus jäätmehunnikud jäävad ladustusplatsidele vedelema pikemalt kui on jäätmeseadusega lubatud. „Meie kõikide suur eesmärk on vähendada jäätmeteket ja suunata võimalikult suur osa jäätmetest ringlusesse. Selle muudatusega saame loodetavasti vähendada nende jäätmete hulka, mis laoplatsidele nii-öelda unustatakse. Keskkonnaamet peab oluliseks, et ettevõtjad muudatustest võimalikult varakult teada saaksid. See aitab saavutada parema tulemuse ja annab võimaluse suunata ajutiselt ladustatud jäätmed kiiremini lõppkäitlusesse,“ ütles Rainer Vakra.