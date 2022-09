Veel jõuad! Kandideeri Tallinna ettevõtlusauhindadele!

Kandideeri 2022. a arendusprojekti auhinnale , kui oled valmis saanud kinnisvaraarendusega, mis aitab kujundada kaasaegset, ettevõtlust või turismi soosivat linnaruumi ja luua atraktiivset elukeskkonda. Eelmisel aastal pälvis arendusprojekti auhinna AS Tallinna Sadam Vanasadama kruiisiterminali ja katusepromenaadi eest. Tegemist on mastaapse projektiga, mis tõi fookusesse uue linnaruumi loomise ja linna avamise merele.

Kandideeri 2022. a turismiteo auhinnale , kui oled sel aastal teoks teinud ühe projekti, mis on toonud Tallinnale turismisihtkohana lisaväärtust ja suurendanud selle tuntust. Eelmisel aastal sai tunnustuse osaliseks Eesti Kergejõustikuliit, kes tõi lisaks U20 kergejõustiku tiitlivõistlustele Eestisse ka U23 võistlused. Tegemist on kogu Eestile ainulaadse sündmusega, kuna tavapäraselt toimuvad üritused eraldi ja U23 võistlused pidid seekord toimuma hoopis Bergenis Norras. Võistlused tõid kohale üle 3500 väliskülalise 48 riigist.

Kandideeri 2022. a koostööprojekti auhinnale, kui oled valmis saanud projektiga, mis on ellu viidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide efektiivses koostöös ning mille tulemusena on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu. Eelmisel aastal sai koostööprojekti auhinna Intelligentse Transpordi Koostöövõrgustik, mis on kasvanud jätkusuutlikuks intelligentsete transpordisüsteemide ja liikuvuse koostöövõrgustikuks, kuhu on koondunud üle 40 partneri.