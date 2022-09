Ameerika piirab oma kiibitootjate tarneid Hiinasse, see aga saatis Nvidia ja AMD aktsiad langusse

Määrused näivad keskenduvat kõige võimsama arvutusvõimekusega kiipidele, mida nimetatakse GPU-ks ehk videoprotsessoriks, mis on kriitiline, kuid nišiturg, kus on ainult kaks olulist tegijat: Nvidia ja AMD, kirjutas Reuters. Nende ainus potentsiaalne konkurent – Intel Corp – üritab turule siseneda, kuid seni ei ole suutnud turule tuua konkurentsivõimelisi tooteid.

Algselt videomängude jaoks loodud GPU kasutamine on leidnud kasutust laiemalt, hõlmates tehisintellekti tööd nagu pildituvastust, kasside fotode kategoriseerimist või digitaalsete satelliitpiltide läbitöötamist sõjalistel eesmärkidel. Kuna kõik kiibitootjad on ameeriklased, kontrollib USA juurdepääsu tehnoloogiale.

„Videoprotsessorid on olnud Hiinale ja Venemaale täiesti kontrollimatult kättesaadavad, nii et mu meelest on see samm selles suunas, mida oleks pidanud astuma juba ammu, kui me tõesti tahame aeglustada Hiina tehisintellekti kasvu,“ ütles Emily Kilcrease, kes on Ameerika uue julgeoleku keskuse vanemteadur.