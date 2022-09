Esimene Eesti ravimifirma avas esinduse USA-s

The J. Molner Company New Jersey kontor asub aadressil 101 Hudson Street ja on baas Ameerika turule laienemiseks esimesele ja ainsale Eesti ravimifirmale, kes omab USA-s heakskiidetud ravimeid. Eelmisel aastal sai J. Molner Company ka esimeseks ja ainsaks Eesti ravimifirmaks, millel on ravimite müügiluba Kanadas.

The J. Molner Company on Eesti farmaatsia- ja keemiateenuste ettevõte, mis arendab geneerilisi steriilseid süste ja dermatoloogia ravimeid peamiselt USA ja Kanada turgudele. Ettevõte pakub ka analüütilise keemia teenuseid ja kulusid säästvaid kaubanduslikke stabiilsuslahendusi. Tallinnas asuv The J. Molner Company pealaboratoorium asutati algselt 2015. aastal ülemaailmse ravimifirma osana, et kiirendada teadus- ja arendustegevust.

„Meie kõrgtehnoloogiline labor Tallinnas on võimeline tegema erinevaid keemilisi analüüse ja teste, mida võib vaja minna erinevate ravimite kvaliteedi ja sisalduse kontrollimiseks. Lisaks on meil vajalik oskusteave, personal ja vahendid erinevate geneeriliste ravimite väljatöötamiseks, mis on patenteeritud originaalravimite patenteerimata alternatiivid. Selliseid geneerilisi ravimeid võib levitada siis, kui originaalravimite patendikaitseperiood on lõppenud. Geneeriliste ravimite turg kasvab kiiresti ja vajadus uute geneeriliste ravimite järele turul kasvab pidevalt, mida tõendavad patenteeritud originaalravimite kõrge hind, aga ka turutõrked ja ravimite nappus neil turgudel,“ ütleb The J. Molner Company asutaja ja tegevjuht Jason Grenfell-Gardner.

Euroopas asuva The J. Molner Company peamised fookusturud on Kanada ja USA nende suuruse ja konkurentsieelise tõttu, mida Euroopa ettevõte võib neil turgudel saavutada. Siiski pakub The J. Molner Company oma laborianalüüsi teenuseid ka Euroopa klientidele.