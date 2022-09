Venemaa energeetiline mõju Euroopa üle on lõppemas. Riigid jooksevad võidu talvise gaasivaru nimel

Euroopa sõltuvus Venemaa gaasist näib analüütikute sõnul lõppevat. See võib võib vähendada edasiste tarnekatkestuste ohtu ajal, mil paljud kardavad Venemaa tarnete katkestamist talvel. Euroopa on viimastel kuudel kannatanud gaasiekspordi järsu vähenemise tõttu Venemaalt, mis on traditsiooniliselt olnud tema suurim energiatarnija. Venemaa on viidanud tarnete vähenemise põhjusena vigastele või hilinenud seadmetele. Euroopa poliitikakujundajad peavad tarnete vähendamist aga poliitiliseks sammuks, mille eesmärk on külvata ebakindlust Euroopa riikides ja tõsta energiahindu.