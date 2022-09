Venemaa näib taastavat gaasitarned Euroopasse. Siiski saab olema eelolev talv Euroopa jaoks pingeline hinnatõusude tõttu, mis mõjutavad majandust. Saksamaa on öelnud, et ei saa külmematel kuudel loota Vene gaasile ning valitsus valmistub, et Gazprom võib juba järgmisel kuul nõuda järjekordset remondikatkestust.