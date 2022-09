Päevapalgaks miljon dollarit? OnlyFansi omaniku dividendimaksed on üüratud

Pornograafilise sisu poolest tuntud platvormi kasum kasvas pandeemia ajal hüppeliselt, kuna kasutajate ja klientide arv suurenes kordades. OnlyFans teenis 30. novembril lõppenud majandusaastal 433 miljonit dollarit maksueelset kasumit, mis on seitse korda rohkem kui aasta varem, teatas ettevõte eile avaldatud aastaaruandes. Radvinsky sai selle perioodi eest 284 miljonit dollarit dividende ja täiendavalt 233 miljonit dollarit maksti välja käesoleva aasta augustis, teatas ettevõte.

Aastaaruandes öeldi, et OnlyFans suurendas oma tulusid 932 miljoni dollarini võrreldes 358 miljoni dollariga aasta varem, kuna OnlyFans kahekordistas tellijate arvu ja suurendas loojate arvu rohkem kui kolmandiku võrra.

2016. aastal Londonis asutatud portaal pakub võimalust müüa sisu otse oma jälgijatele. Ettevõte võtab iga tehingu pealt 20% teenustasu. Kuigi OnlyFansis on leitav mitmesugust sisu, on see kõige paremini tuntud pornograafia poolest.