Kuurekord. Elektri keskmine börsihind oli augustis rekordkõrge

Augustis sõnas Eesti Energia energiatoodete osakonna juht Armen Kasparov, et Euroopas on suur maagaasi defitsiit, mis toob kaasa väga kõrge hinnataseme. „Gaasijaamad katavad ära tipukoormuse, kui nõudlus elektri järele on väga suur. Maagaasist toodetud elektri hinnatase on hetkel ligi 400 eurot MWh kohta. Niipea kui nõudluse katmiseks meie naaberriikides gaasijaamad tööle pannakse, on ka elektri börsihind väga kõrge,“ selgitas toona Kasparov.