Ekspert: kinnisvaraprojektide senine protsess on aegunud

Arendusprojekti elukaar – ambitsioonid ja reaalsus

Kuid kui projekt läheb esialgsest kallimaks, ei valmi õigel ajal või kui töid ei tehta soovitud kvaliteediga, satub funktsioon rambivalgusesse. Mida suurem on kõrvalekalle, seda tungivam küsimus, kuidas see juhtuda sai. Elbphilharmonie kontserdisaal Hamburgis ning Berliini Templehofi lennujaam on lõhki läinud kulude ja tähtaegadega ühed markantsemad näited. Korduvalt on edasi lükatud Rail Baltica objektide valmimist. Üha sagedamini näeme edasi lükkunud ärikvartalite projekte ning koolihoonete hilinenud avamisi.