VIDEO | Häkkerid võtsid Venemaal sihikule Yandexi, tellides kõik saadaolevad taksod ühele aadressile

Boltile sarnane taksorakendus Yandex sai 1. septembri hommikul tunda häkkerite valu. Nimelt said mitukümmend juhti tellimuse samale aadressile.

Ummik tekkis stalinismiaegse hoone Hotell Ukraina lähedal. See on pannud inimesi kahtlustama, et intsident võib olla seotud Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina vastu, kuid hetkel ei ole veel keegi häkkimise eest vastutust võtnud.