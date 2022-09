Investeerimispank: kui Hiina kinnisvaramured suurenevad, võib sealne aktsiaturg oluliselt kukkuda

Shanghai koondindeks on tänavu langenud üle 12%. Kui varasemalt oodati Hiina tänavuseks majanduskasvuks ligi 5,5%, siis nüüdseks on mitmed ökonomistid langetanud ootuse nii covidi-piirangute kui kinnisvarasektori probleemide tõttu 3% peale või alla selle.

Investeerimispanga Morgan Stanley analüütikud ootavad, et Hiina valitsus püüab kiiresti kinnisvarasektorit päästa ning luua sealhulgas märkimisväärse suurusega fondi, mis aitaks arendajatel pooleliolevate korterite ehitamist lõpule viia. See võimaldaks investeerimispanga aruande sõnul eluasemete müüki ja hindasid aasta teises pooles stabiliseerida.

Hiina valitsus ei ole kinnisvaraarendajate toetamiseks veel suuremahulisest fondist teatanud, märgib CNBC. Küll aga on varasemalt viidatud, et raha tõstmisel võivad teatud arendajad siiski abi saada.

„Positiivne külg on see, et ülekandumine [kinnisvarast] ülejäänud majandusse on seni veel kontrollitav,“ ütlesid analüütikud. Kuid nad hoiatasid, et eluasemeturu suurus ja kogunenud momentum muudavad ebaselgeks, kas hiljutised meetmed on piisavad.