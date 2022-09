Päev börsil: Tallinna börs langes napilt miinusesse, USA tööturg jätkab tugevalt

LHV Group teatas täna, et tütarettevõtte LHV Kindlustus juhatuse esimees Jaanus Seppa lahkub septembri lõpus ametist. Juhatuse esimehe kohusetäitjaks määrati juhatuse liige Tarmo Kolli. Uue juhatuse liikme otsinguid on ettevõtte sõnul alustatud.

Euroopa börsid on täna liikunud tõusvas joones. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 1,26% ning Saksamaa DAX 2,23%.

„See on ainulaadne periood, kus meil on endiselt suhteliselt pingeline tööturg, kus on endiselt töökohtade kasv, kuid ettevõtted on hakanud teatama värbamise külmutamisest ning mõned ettevõtted on teatanud koondamistest,“ ütles Liz Ann Sonders, Charles Schwabi juhtiv investeerimisstrateeg. „See võib väga tõenäoliselt olla majanduslangus, kus tööturul ei näe tüüpilist veresauna, mida te näete enamiku majanduslanguste puhul.“