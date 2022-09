Venemaa: lõpetame nafta müümise riikidele, kes kehtestavad hinnapiirangud

G7 rahandusministrid pidid reedel kohtuma ja eeldatavasti kinnistavad plaanid kehtestada Venemaa naftaostudele hinnalagi, et vähendada Moskvasse laekuvaid tulusid. Euroopa Liit kehtestas selle aasta alguses Venemaa naftaostudele osalise keelu, mis Brüsseli sõnul peatab 90% Venemaa ekspordist 27-liikmelisse blokki, kui see täielikult jõustub. Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyeni sõnul on ELil aeg kaaluda sarnase hinnapiirangu kehtestamist Venemaa gaasiostudele.

Peskov märkis, et Euroopa kodanikud maksavad hinda nende sammude eest, mis on kehtestatud vastuseks Moskva sõjalisele kampaaniale Ukrainas. „Energiaturud on palavikus. Seda peamiselt Euroopas, kus Venemaa-vastased meetmed on viinud olukorrani, kus Euroopa ostab Ameerika Ühendriikidest veeldatud maagaasi põhjendamatult kalli hinnaga. USA ettevõtted saavad rikkamaks ja Euroopa maksumaksjad vaesemaks,“ lausus Peskov. Tema sõnul uurib Venemaa, kuidas naftaekspordi hinnalagi võib mõjutada tema majandust. „Üht võib kindlalt öelda: selline samm toob kaasa naftaturgude olulise destabiliseerimise.“