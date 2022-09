Naftaäri Venemaaga käib ikka veel. Tegelikke kauplejaid hoitakse saladuses

Välisminister Urmas Reinsalu ütles avaldatud nimekirjale saateks, et avalikkusel on põhjendatud huvi teada, millised ettevõtted on üleminekuperioodiks taotlenud erandit Venemaaga naftakaubanduse jätkamiseks. Kindlat teadmist nimekiri avalikkusele siiski ei andnud. Ettevõtete reaktsioon ei lase kindel olla, et just selles nimekirjas olevad firmad on Eestisse endiselt suurtes kogustes jõudva Venemaa nafta taga. Aga ühesemalt mõistetava nimekirja avaldamisest nii ministeerium kui ka maksu- ja tolliamet hoiduvad. See jätab ettevõtetele võimaluse anda hägusaid selgitusi enda ja Venemaa naftatoodete impordi seotuse kohta.