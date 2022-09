Seeder: universaalteenus peaks laienema ka ettevõtetele

„Isamaa soov ja ettepanek on, et oleks väga lihtne, bürokraatiavaba ja ettevõtjatele soodne, kui me saaksime seda universaalteenust, mida me rakendame täna eratarbijatele, rakendada ka kõikidele ettevõtjatele,“ märkis Seeder.

Seederi sõnul eeldab see läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga, mis võtab kindlasti ka aega. „Aga mina küll loodan, et Euroopa Komisjon annab endale aru praegusest erakordsest olukorrast, kus toimub sõda, kus on erakordne inflatsioon ja hinnatõus, kus elektri hind on pööraselt kõrge, kus börs ei toimi täna nii nagu me seda sooviksime, et ka Euroopa Komisjon on võimeline kiiresti reageerima ja et need läbirääkimised ei veni pikaks ja me saaksime sellel talvehooajal rakendada ka ettevõtjatele universaalteenust,“ lausus Seeder.