Tallinki omanikfirmale Infortar kuuluv Eesti Gaas maksis tänavu II kvartalis üle miljoni euro jagu tööjõumakse. Eelnevas kolmes kvartalis on see summa jäänud 400 000 euro kanti, seejuures on töötajate arv olnud terve vaadeldud perioodi jooksul 60 ja 70 vahel.