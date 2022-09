Nafta- ja gaasiettevõte lahkus esimest korda täielikult Venemaa turult. Kolm ettevõtet kavatsevad samuti lahkuda

Equinor lubas 28. veebruaril väljuda oma ühisettevõtetest Venemaal. Märtsis teatas energiakontsern, et lõpetab Venemaa naftaga kauplemise. Mais teatas ettevõte kokkuleppest lõpetada oma ühisettevõtete tegevus Venemaal ja anda need üle riigile Rosneft. See jättis ettevõttele ainult Arktika-Kharyaga naftavälja, mida haldab Venemaa Zarubezhneft ja mille partneriks on Prantsusmaa TotalEnergies.

„Equinor saab nüüd kinnitada, et ka Kharyaga täielik väljaviimine on lõpule viidud. Pärast Kharyagast lahkumist ei ole Equinoril Venemaal enam mingeid varasid ega projekte,“ rõhutati avalduses. Samal ajal teatas TotalEnergies 26. augustil, et on nõustunud müüma oma osaluse Siberi gaasiväljas kohalikule partnerile Novatekile. Nafta- ja gaasiettevõtted Shell ja BP on teatanud, et nad kavatsevad Venemaalt lahkuda, kuid ei ole väljumist veel lõplikult vormistanud.

Venemaa president Vladimir Putin on püüdnud mõjutada globaalseid ettevõtteid, keelates ebasõbralike riikide investoritel müüa aktsiaid teatud energiaprojektides enne aasta lõppu. Siiski on määruses sätestatud erandid mõnedel juhtudel. USA naftafirma Exxon on juba teatanud Venemaa ametnikele, et ta kaebab föderaalvalitsuse kohtusse, kui Moskva ei luba ettevõttel loobuda hiiglaslikust Sahhalin-1 nafta- ja gaasiprojektist.

Väidetavalt on Venemaa pidanud vähendama naftatootmist 25 protsendi võrra. Samuti on teatatud, et Venemaa Sahhalin-1 naftatootmine on sanktsioonide tõttu kärbitud 22 korda.