Esimesed avalikud andmed pärast sissetungi: Venemaa pankade kahjum ulatub triljonitesse

Tulini sõnul said vähem kannatada just väiksemad ja keskmise suurusega pangad, kuna nad ei langenud sanktsioonide alla ning olid vähem kaasatud rahvusvahelistele finantsturgudele. Teisisõnu oli umbes kaks kolmandiku kahjudest seotud välisvaluutaoperatsioonidega.

„Võime öelda, et oleme siiani toime tulnud väheste inimohvritega,“ sõnas ta, märkides, et Venemaa pankadel on endiselt seitsme triljoni rubla (116 miljardit dollarit) suuruses reserve.