Reedel suri finantsraskustes oleva suurfirma tippjuht, kes äsja pidi teatama koondamiste lainest

Tribeca piirkonnas asuvast kõrghoonest kukkus 52-aastane mees alla reedel. Nüüdseks on selge, et tegu oli Arnaliga. Ta ise elas selles majas, mida tuntakse ka kui Jenga Building. Esimesena andis tema surmast teada The New York Post. Ta hüppas alla hoone 18. korruselt.