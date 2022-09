Indrek Kasela kalatööstus müüb Rootsi vikerforelli kasvatuse

PRFoodsi kontserni kuuluva Överumans Fisk AB kavatseb osta Vattudalens Fisk AB, mis tegeleb samuti vikerforelli kasvatusega Rootsis. Sisuliselt on tegu jätkuga varasemale tehingule, kui sel aastal müüdi samuti maha Soome tütarettevõte Heimon Kala. Överumans Fisk oli varem Soome ettevõtte tütarfirma, kuid enne seda tehingut liigutati see Saaremaa Kala alla. Peaasjalikult Soome tehingu tulemusel jäi PRFoods viimasel majandusaastal 11 miljoni euroga kahjumisse.

Värske tehingu eesmärk on võõrandada Rootsi äritegevus. Tehingu tulemusel saab PRFoods erakorralise kasumi ning väheneb oluliselt ettevõtte võlatase ning suureneb omakapital. Eeldatav müügihind on 10,5 miljonit eurot, millest kasum on ligi 4,4 miljonit eurot. Lõplik tehinguhind sõltub mitmest näitajast: tehingu lõpuleviimise hetke netovõlast, erinevatest nõuetest ja kohustustest, biomassi (kalade) väärtusest ning teistestki täpsustustest.