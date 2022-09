Kas Eesti betoonehituse tulevik on roheline?

Tänavu tähistatakse Eestis 200 aasta möödumist esimese betoonehitise püstitama asumisest – Vene keisri käsul rajasid hispaania ja prantsuse ehitusmeistrid Narva silla sambad. Ka meie tsemenditööstus on auväärse eaga – üle 150 aasta. Tsemendi- ja betoonitootmine ning betoonrajatiste püstitamine on Eestis suurte mahtudega. Betoon, mida kogu maailmas kasutatakse igal aastal 10 miljardit kuupmeetrit, on ka meil kõige levinum kasutuses olev ehitusmaterjal. Siin annab isegi praeguste, mitte väga kõrgete emissiooninäitajate puhul ka üheprotsendine süsinikujalajälje kahandamine suure võidu kogu valdkonnale ja seeläbi meie loodusele.

Samuti on kogu valdkonna pannud muutuste vajalikkuse surve alla CO 2 kvoodisüsteem. Aastatega kujunes olukord, kus kiirelt tõusev kvoodihind ja veel hiljuti Venemaalt sisseveetav, Euroopa Liidu CO 2 kvootide süsteemi eiravalt toodetud ning seetõttu tunduvalt odavama tsemendi turulolek sundis Kundas toimunud klinkritootmise üle viima Rootsi Gotlandile Slite tehasesse, kus on moodsam ja väiksema süsinikujalajäljega tehnoloogia. Eesti süsinikujalajälg vähenes 550 000 tonni, kui AS Kunda Nordic Tsement lõpetas tsemendi põhitooraine klinkri Eestis tootmise.

Siit ilmneb, et lisaks keskkonnahoiulistele külgedele on meie jaoks väga oluline ka meie majandusruumi tähtsateks osadeks olevate, tsemendi, betooni ja ehitustöödega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime tõusvate hindade surve all olevas majandusruumis. Seega ka seismine hulga töökohtade, soovitatavalt ka nende lisandumise eest. Ning kindlasti ka rohelisema tuleviku eest nii Eestis kui ka kogu omavahel tihedalt põimunud maailmas.

Energiatõhus ehitus