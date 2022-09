Tippjuht Katre Kõvask uuest ettevõtmisest: saame teha midagi täiesti uut ja ägedat

„See on põhjus, miks lahkusin,“ ütleb Kõvask intervjuus Delfi Ärilehele juulikuise lahkumisteate kohta. Tal oli juba uus siht silme ees. Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Ekspress põgusalt Armin Karu ja teiste Eesti tuntud ärimeeste uuest kaerajoogiprojektist. Sellesse investeerivad ka reklaamiärimehed Mark Eikner ja Paavo Pettai. Just ettevõtet Yook lähebki Kõvask juhtima.

Ta ise nimetab seda start-up’iks, kõik idufirma tunnused on sel tõesti olemas. Leitud on investorid, kaks töötajat ja peagi võetakse kasutusele pisike kontor Tallinna kesklinnas. Türil osteti E-Piimalt tehas ja üle 2000 ruutmeetri jagu tootmisruume ehitatakse veel. Kõvask ütleb, et tehas võiks tööle hakata juba 2023. aasta kevadel-suvel ja selle tootmisvõimsus oleks kohe 20 miljonit liitrit, kui töötataks kahes vahetuses, nagu plaanis on.