Augusti krüptoturu ülevaade: ethereumi ülemineku ootus juhib krüptosfääri

Krüptoturgude kõikumised on jälginud klassikaliste aktsiaturgude liikumist, korrelatsioon on olnud suurem eriti viimastel kuudel. BNB alguspunkt augustikuus oli madalam võrreldes kahe suurima valuutaga. Enamik tehinguid tehakse endiselt tsentraliseeritud platvormidel, kuid detsentraliseeritud (DeFi) platvormidest kõige rohkem aktiivseid aadresse oli PancakeSwap’il, mis töötab BNB plokiahelal. See võib seletada BNB väiksemat langust.