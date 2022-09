Investorid näevad euroala majanduse seisu erakordselt tumedates toonides

Euroala majanduse seisu hindamise indeks oli septembrikuises küsitluses -31,8 punkti, samas kui prognoositi -27,5 punkti. Sealjuures märgivad investorid, et kui praegune majanduse olukord on erakordselt kehv (-26,5 punkti), siis tulevikuootused kuue kuu perspektiivis on veelgi tumedamad (-37 punkti). Viimane on madalaim näitaja alates 2008. aasta detsembrist.