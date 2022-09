EASi ja KredExi ühendasutuse nõukogu asub juhtima Kristi Tiivas

Kristi Tiivase sõnul ootavad ühendasutust ees põnevad ajad, kuna uut väärtust loov sisuline ühinemine alles käib. „Kuigi EAS ja KredEx liitusid juriidiliselt juba aasta alguses, on kahe asutuse sisuline ühendamine kahtlemata põhjalikum ja aeganõudvam protsess. Meie eesmärk on ehitada Eesti ettevõtete kasvu toetamiseks veelgi kliendikesksem ja terviklikuma väärtuspakkumisega organisatsioon. Samuti on ühendasutusel võtmeroll digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde teostamisel. Meil on pühendunud ja võimekas meeskond ning usun, et oleme oma ülesannete kõrgusel,“ ütles ühendasutuse nõukogu uus esimees.