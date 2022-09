Brasiiliast Eestisse kolinud Telia tegevjuht lahkub ametist

„Uue juhi leidmiseks on otsing juba käivitatud ning kui on uusi uudseid, anname sellest kindlasti ka avalikkusele teada,“ kinnitas täna Ärilehele Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Robert Pajosel on infotehnoloogia magistrikraad, ta on lõpetanud Stockholmis asuva Kuningliku Tehnoloogiainstituudi. Ta on elanud ja töötanud erinevates riikides, sealhulgas USA-s, Venemaal ning viimasel ajal Lõuna-Ameerikas, Brasiilias. Robert Pajos kolis Eestisse Brasiiliast, kus ta juhtis aastaid Ericssoni grupi piirkondlikke üksusi. Pajos on isa poolt Eesti juurtega ning tal on ette näidata edukas rahvusvaheline karjäär tippjuhina.