Energeetikaekspert: gaasi hind jääbki üles-alla hüplema

„Oleme näinud üles-alla liikumist hindadel. Gaasi hind, mis on ka elektrihinna aluseks, siis suve alguses oli see 100 eurot megavatt-tunnist, suve lõpuks tõusis 300 euroni ja langes nüüd tagasi 200 eurole. Diapasoonid ka päeva sees on väga suured ja seetõttu ennustada keeruline. Mida saab öelda, et näeme gaasi hinna hüplemist ka edaspidi. Kindlasti tuleb uudiseid, et gaasi tarned kuskil taas piiratud ja turg reageerib sellele hinnatõusuga,“ kirjeldas Allikson.

Samas tasakaalustavad selliseid teated uudised, et tarbimine on vähenenud ja need viivad hindu alla.

„Septembrikuu põhiindeks, mille alusel gaasi ostetakse, TTF on olnud rekordtasemel. Hinnad on tõusnud ja liiguvad samamoodi tarbijatele edasi ja see on paratamatus,“ hindas ta.

Täna teatas ka Venemaa, et sulgeb enne talve Nord Stream 1 gaasitoru, mis tõstis gaasi hinda taas umbes 25–30%. „Talve kontekstis sõltub kõik endiselt tarbimise vähenemisest kuna vähendatud Nord Streami kogus moodustab kõigest 3% Euroopa Liidu tarbimisest,“ sõnas Allikson.

