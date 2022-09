Venemaa pank muudab ootamatult suunda. Varem keelatud maksevahend võib näha peagi ilmavalgust

Venemaa keskpank on väidetavalt tunnistanud, et praegustes geopoliitilistes tingimustes on vältimatu teha piiriüleseid makseid krüptosüsteemis. Nüüd on keskpank krüptoraha regulatsiooni ümber mõtestanud ning rahandusministeeriumiga krüptomaksete seadustamiseks vajalikud sammud kokku leppinud, et piiriülesed maksed saaksid võimalikuks, teatas kohalik uudisteagentuur TASS. Rahandusministri asetäitja Aleksei Moisejev ütles, et Venemaa keskpank ja rahandusministeerium loodavad varsti krüptosüsteemis tehtavad piiriülesed maksed seadustada.