Smartecon OÜ kaasas 2 miljonit eurot arendustegevuste kiirendamiseks Baltikumis

„Kui me 10 aastat tagasi Smarteconiga alustasime, siis teadsime, et ühel päeval me muudame maailma. Meie edasiviiv jõud on olnud soov suurendada taastuvenergialahenduste kasutusele võtmist mitte ainult alternatiivse, vaid põhienergiallikana. Siin mängivad rolli kiire ja kvaliteetne koostöö kõigi osapoolte vahel ning intensiivne tahe luua muutuseid,“ sõnas Smarteconi tegevjuht Magno Kure.

„Me teadsime, et ettevõtte kasvamiseks tuleb meil raha kaasata. Meil on kõrge kasvuambitsioon ja suur osa kaasatavast rahast ongi just nimelt arendustegevusteks planeeritud. Lisakapitali kaasamiseks otsustasime partneri näol KPMG kasuks, sest neil on tugev kompetents, lai võrgustik ning professionaalne meeskond– see otsus tasus end igati ära, kui sõlmisime lepingu ettevõttega Equity United OÜ. Pikaajaline analüüs andis meile hea ülevaate, seega Smarteconi laienemine Läti ja Leedu turgudele on nüüd juba kestnud mõnda aega ning esimesed suured koostööprojektid on ka allkirjastatud. Selleks, et taastuvenergia sektoris konkurentsivõimeline olla, tuleb igapäevaselt kaks sammu ette mõelda. Hetkel oleme suuresti oma fookuse suunanud ärikliendi teenindamisele ja käimasolevate suurte projektide realiseerumisel mõjutame Baltikumi energiasektorit üsna võimsalt,“ selgitas Kure.

„Eesti taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks on hädavajalik, et ettevõtted nagu Smartecon saaksid areneda ning ellu viia taastuvenergial põhinevat energiamajandust. Olemasolevat elektrituru olukorda arvestades on täiendava kohaliku taastuvenergia võimsuse väljaehitamine erakordselt tähtis. Strateegiline tugi ja kapitali kaasamine projektide realiseerimiseks energiasektoris on KPMG üks peamisi fookuseid ning sellest tulenevalt on väga hea meel, et saime aidata Smarteconi kapitali kaasamisel, et kasvatada ettevõtte võimekust just taastuvenergia projektide arendamisel,“ sõnas KPMG energiasektori juht Sten Aan.