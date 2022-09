Eesti Energia strateeg: Euroopa on Venemaa energialõksus. Rootsist tuli negatiivne uudis

Hoolimata Venemaa gaasitarnete lõppemisest saadakse läheneva talvega ehk siiski hakkama. Euroopa Liidu riigid on saavutanud gaasihoidlate 80-protsendilise täituvuse planeeritust kaks kuud varem ning vähendatud on ka gaasi tarbimist üldisemalt: aastases võrdluses tarbiti augustis maagaasi 10% vähem.

Reede õhtul teatas Gazprom, et kolmapäevast laupäevani hoolduses olnud Nord Stream 1 tarned peatuvad teadmata ajaks. Enne seda oli kaks nädalat rekordeid püstitanud maagaasi hind langenud viimase kahe nädala madalaimale tasemele, 214 euroni megavatt-tunni eest. Pikema perioodi võrdluses on see hind endiselt väga kõrge, olles üle 2,5 korra kallim kui juunis ning keskmine nädala gaasihind oli 245,8 €/MWh. Tänast on gaasiturud NS1 teate peale alustanud +25% hinnatõusuga.

Nädala soodsaim börsihind oli 29. augusti varahommikul, mil elektrihind kell 2-3 oli 6,85 eur/MWh. Kõrgeima hinnaga tund oli teisipäeval, 30. augustil kell 19-20, mil hind kerkis tasemeni 800 eur/MWh. Meie regioonis on aidanud hindu allapoole tuua Soome uus tuumajaam Olkiluoto 3, mis alates eelmisest nädalast on turul võimsusega 800MW. Septembri jooksul plaanitakse suurendada tootmisvõimsust 1300MWni.

Kui eelmise aasta lõpus oli Venemaal Euroopasse tarnitud maagaasi osakaal 25% juures, siis augustis oli see langenud 10% tasemele. Seda eelkõige Venemaa reaktsioonina Euroopa sanktsioonidele. Seetõttu on võrreldes aastatagusega Euroopas oluliselt kasvanud nii LNG kui Norra maagaasi osakaal. Just LNG vastuvõtu võimekuse väljaehitamine on praegu Euroopas fookuses, et Venemaa energialõksust pääseda. Saksamaa esimene LNG kai peaks valmima Wilhelmshavenis 2022 aasta lõpuks.

Kui möödunud esmaspäeval kerkis Euroopa energiahindade lakmuspaberiks olev Saksamaa aasta-ette elektrifutuur üle 1000 euro/MWh, siis juba kolmapäevaks oli hind kukkunud 54%. See näitab kuivõrd tundlik ollakse iga energiaturgu puudutava uudise ja teate suhtes. Ka 486 eurot megavatt-tunni eest on viimase aastakümne keskmisest siiski kümme korda kõrgem. Esmaspäeva hommikul pöörasid futuurid Nord Stream 1 katkestuse tõttu taas tõusule. Kuigi saabuvaks talveks on gaas varutud, ei ole täna selge, kuidas järgmine, 2023. aasta talv Euroopas hakkama saada, kui Venemaalt ei hakkagi enam Euroopasse gaasi tulema.

Turud ootavad Euroopa Liidu meetmeid energiahindade ohjeldamiseks

Euroopa Liit on välja pakkumas erinevad meetmed energiahindade ohjeldamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on lubanud nende põhijooned avaldada 14. septembril. Üks plaan sarnaneb erakorralise kasumi maksule, mida gaasijaamadest madalama kuluga tootjad teenivad kõrgete gaasihindade tõttu. Saadud tulu suunataks riigieelarvesse, et aidata rahastada energia lõpptarbijate toetamist. Teine plaan kutsub üles liikmesriike tarbimist vähendama ja tiputarbmist nihutama väiksema koormusega tundidele. Lisaks kaalutakse ka võimalusi elektrile ja gaasile hinnalae kehtestamiseks.