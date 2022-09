Tallinna börs alustas nädalat langusega

Balti indeksitest tabas suurim, 1,45% langus Riia börsiindeksit, Vilnius kukkus 0,61% ning Tallinna börsiindeks 0,47%, mis tõi indeksi 1788,09 punktile. Alates aasta algusest on Tallinna börsiindeks langenud 10,64%.

Tõusjaid sai Tallinna börsilt lugeda kokku 7, kelle seast suurima tõusu tegid 3,75% tõusuga PRFoodsi aktsiad, seda 1997 eurose kauplemiskäibe juures. Ettevõtte teatas täna, et kavatseb müüja Rootsi vikerforelli kasvatuse, mis võiks eeldatavalt tuua ettevõttele 4,4 miljoni eurose kasumi. Loe pikemalt siit .

Tallinki augustikuine statistika näitas, et võrreldes aastatagusega kerkis reisijate hulk ettevõtte laevadel ligi 50% ja küündis 603 284 reisijani, mis on 59,3% 2019. aasta augusti reisijate mahust. Loe pikemalt siit .

Euroopa börsid liikusid täna samuti madalamale. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kukkunud 0,80% ning Saksamaa DAX 2,16%.

Investorid on majanduse väljavaadete osas muutunud aina pessimistlikumaks ning tulevikku nähakse tumedamates toonides kui 2008. aastal. Uuringufirma Sentixi peastrateeg Manfred Hübner sõnas, et praegune Euroopa majanduslik seis on hullem kui tehnoloogiaaktsiate kokkukukkumine sajandi alguses, Euroopa võlakriis ning isegi halvem kui koroonaviiruse algusperiood 2020. aastal. Loe pikemalt siit.