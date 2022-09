Bigbank küsib investoritelt võlakirjade kaudu kuni 20 miljonit eurot

Tänasest kuni 16. septembrini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 8%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts sõnas, et raha kaasamise eesmärk on jätkata kiiret kasvu kodu- ja ärilaenude valdkonnas. „Tehingu ja pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt meie strateegilisele plaanile,“ selgitas Länts.