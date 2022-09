Merko Ehitus Eesti juht Ivo Volkov: kõige kallim ehitus on pooleli jäänud ehitus

Merko Ehitus Eesti juhi Ivo Volkovi sõnul tõmbub uute projektide ehitamine lähitulevikus kindlasti koomale, sest ettevõtete võime endale uut ja kallimat vara lubada on vähenenud. Ükskõik millise 6 või 12 kuud tagasi tehtud ehituseelarve puhul on Volkov kindel, et praegu pole seda lihtsalt võimalik esialgu plaanitud moel täita.