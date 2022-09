Kaks Eesti tehnoloogiafirmat alustavad suurt koostööd

Certificu tegevjuhi Liis Naruski sõnul on tugevad partnerid laienemise tähtis eeldus: „Certificu kaugteel testimise teenuse üks olulisemaid etappe on patsiendi usaldusväärne tuvastamine, et kliendid saaksid oma raviteekonda meil võimalikult mugavalt ja ohutult alustada. Kui hetkel oleme me omal jõul hakkama saanud Eesti ja Suurbritannia turul, kaasneb Veriffi teadmistega tuhandeid erikeelseid ametlikke dokumente, mille alusel patsiente tuvastada. See võimekus üheskoos hiljutisest seemnevoorust kaasatud rahasüstiga lubab meil siseneda turgudele üle maailma, maandades ühe suurima äririski.“

Veriffi asutaja Kaarel Kotkas: „Koroonakriis sundis ettevõtteid konkurentsis püsimiseks oma tegevusi digitaliseerima. Selle tulemusel kasvas ka globaalne nõudlus distantsilt isikute tuvastamise järele igas valdkonnas, sealhulgas tervishoius. Veriffi lahendus koos Certificu digitaalse tervishoiu platvormiga võimaldab patsientidele lihtsama ja turvalisema ligipääsu oma terviseandmetele ning erinevatele terviseteenustele. Seda kõike tänu biomeetrilise identifitseerimise tehnoloogiale, mis vähendab oluliselt turvariske digimeditsiini protsessides.“

Liis Narusk lisab, et lisaks ärilistele hüvedele jääb koostööst uudsele teenusele ka Eesti digiriigi kõrge maine külge. „Digimeditsiinil on maailmas veel võrdlemisi avastamata potentsiaal ja inimesed on alles mõistmas, et nende perearst võiks neile nõu anda ka välismaalt, nagu saab oma rahaasju virtuaalselt ajada. Veriff on oma valdkonna täielik tipp ja nende teenus, mis nüüd meie klientidele laieneb, on kiire ja usaldusväärne. On ainult tervitatav, et siinsed tegijad panevad seljad kokku ning Eestimaal sündinud väärtus jõuab aina rohkemate inimesteni üle terve maailma.“