Euroopa Liit on visandanud ülemmäärad gaasi hulgimüügihindadele, et tulla toime aina laieneva kriisiga ja ohjeldada inflatsiooni. Samal ajal teatas Venemaa eile Nord Stream 1 gaasijuhtme sulgemisest Lääne sanktsioonide tõttu, kirjutab Financial Times.