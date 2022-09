Siruta oma tiibu airBalticus!

airBaltic on dünaamiline töökoht, kus saavad kokku töötajad enam kui 30 rahvusest, kes kõik aitavad oma teadmiste ja entusiasmiga kaasa ettevõtte eduloole. Töö airBalticus tähendab töötamist rahvusvahelises keskkonnas, globaalses ulatuses siinsamas Tallinnas. See on ainulaadne kogemus, mida on mujalt raske leida. Meie lennukite, pilootide, salongipersonali ja agentide taga seisab usaldusväärne meeskond. Tehnikud, dispetšerid, IT, turundus, juristid, finantsspetsialistid ja klienditeenindajad on vaid osa sellest, mis meid pilvedest kõrgemal hoiab.

airBalticut iseloomustavad ühtne meeskonnavaim, multikultuurne keskkond ning armastus lennunduse ja uuenduste vastu. Oleme juba üle kümne aasta transpordisektori tipptööandja. Meiega liitudes lähevad kõik töötajad õppereisile airBalticu mistahes sihtkohta, et meie lennuettevõtet päriselus tundma õppida. Seega saad reisida koos perega soodsalt kogu maailmas – seda ka koostöös meie partneritega. Rahvusvahelised konverentsid, koolitused, lennundusmessid ja tuurid – see on vaid osa meie põnevast igapäevatööst.

Me hoolime

Meile meeldib see, mida teeme, ja meie kirg lennunduse vastu inspireerib teisi. Me loome oma reisijatega pikaajalise suhte, mille aluseks on reisija vajaduste mõistmine ja parima teenuse pakkumine. Meie tegevuse keskmes on jätkusuutlikkus – seame selle fookusesse nii äri ajamisel kui ka inimestega suhtlemisel. Tutvustame keskkonnasäästlikke tavasid kõikjal, kus saame.

Me kasvame

Me näeme väljakutseid arenguvõimalustena. Me täiustame ja arendame end pidevalt, et olla oma tööstusharu eesotsas. Oleme meeskond, kes teeb pidevalt tööd, et olla oma ala parimad. Usume kiire ja aruka mõtlemise tasakaalu – tõelised juhid on paindlikud visionäärid, kes teevad selgeid otsuseid, et kohaneda muutustega ja luua paremat tulevikku.

Milliseid meeskonnaüritusi airBalticus korraldatakse?

Hindame ja tõstame esile nii väikeseid panuseid kui ka suuri võite. Enamasti teeme seda erinevate sündmuste, reiside ja uute kogemuste kaudu. Saame ühiselt kokku suve- ja talveballidel, et tähistada oma saavutusi ja õppida paremini tundma inimesi, kes seisavad nende taga. Me ei unusta ka airBalticu ega Balti riikide tähtpäevi või tähtsaid sündmusi.

Millised on karjäärivõimalused airBalticus?

Stjuuardid ja stjuardessid saavad rahvusvahelise sertifikaadi juba pärast 8-nädalast kursust, mille jooksul makstakse stipendiumi. Piloodid saavad Euroopa lennutranspordi piloodiloa vaid 18 kuuga. Selleks ei ole vaja eelnevat haridust ega kogemust lennundusvaldkonnas. Paljud osakonnajuhid on alustanud spetsialistina ja juhivad nüüd suuri meeskondi. Arenguvõimalused sõltuvad igaühe rollist ja entusiasmist.

Kas õppimise ajal, lastega töötajatele jne pakutakse eritoetust või boonuseid?

airBaltic Leaders for Future (ALFA) on töötajatele mõeldud programm, mis pakub kõigile töötajatele juhtimis- ja isikliku arengu kursuseid. Oleme mõelnud ka lastega töötajatele, kes saavad lisapuhkusepäevi. Et lapsed saaksid tutvuda lennunduse mitmekülgse igapäevaeluga, korraldame pere- ja töövarjupäevi. Võimalikud on ka erinevad töömudelid – nii töö kohapeal kui ka kaugtöö.

Mida peaksin tegema, kui soovin töötada airBalticus, kuid ei näe praegu tööpakkumisi? Kui soovid töötada airBalticus, kuid ei näe praegu sobivat vaba töökohta, pakume võimalust lisada oma avaldus airBalticu talentide andmebaasi. Lisa oma CV aadressil careers.airBaltic.com jaotisesse „Jobs“ ja kohe, kui vabaneb Sinu kogemusele vastav ametikoht, võtame Sinuga ühendust.