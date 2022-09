Holm pank: ettevõtete investeerimisjulguse tõstmiseks peavad pangad oma hoiakuid muutma

Võrreldes kahe aasta taguse ajaga peab tänast hetke investeerimiseks mõnevõrra või palju halvemaks ligi 60% uuringus osalenud ettevõtetest. Vaid 4% vastanute hinnangul on tänane seis äriprojektidesse panustamiseks toonasest soodsam. Lillemägi sõnul ei nähtunud uuringust, et ettevõtete hoiakut mõjutaks ettevõtte suurus – ettevaatlikku suhtumist investeeringutesse väljendasid nii mikro- ja väike-ettevõtjad kui ka keskmiste ja suurettevõtete juhid ja finantsjuhid.

„Nii suur ebakindlus on mõneti üllatav, sest uuringus osalenud ettevõtted on oma äri üldise olukorra suhtes pigem mõõdukalt positiivsed. Üle poole ettevõtjatest kinnitas, et nende ettevõttel läheb täna paremini kui koroonapandeemia algul. Kahe aasta taguse ajaga võrreldes halvemaks hindas oma ettevõtte finantstervist 39% vastanutest,“ rääkis ta. Tema sõnul peegeldub optimism ka selles, et ettevõtjad mõtlevad üha rohkem uute töökäte kaasamisele ega kaalu koondamisi, ka töötasude tõstmine on uuringu kohaselt päevakorras rohkematel juhtudel kui palkade vähendamine. Uuringus osalenud üle 300 ettevõtja tagasiside näitab, et tänavuse aasta majandustulemuste prognoos on paljude ettevõtete hinnangul üsna hea.

„Ligi 40% ettevõtetest usub, et nende käive jääb möödunud aastaga samasse suurusjärku ning kolmandik vastanutest ennustab käibekasvu. Vaid 15% uuringus osalenud ettevõtjatest usub, et 2022. aasta toob varasema aastaga võrreldes väiksema käibe,“ lisas Holm panga esindaja. Ometi kinnitas kõigest veerand uuringus osalenud ettevõtetest, et nad plaanivad 2023. aastaks investeeringuid. Lillemägi sõnul on investeerimisjulgusele halvasti mõjunud nii Ukrainas toimuv kui ka hinnatõusud, samuti üle pikkade aastate taas tõusuteele pööranud Euribor.