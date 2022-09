Eesti parim pank kutsub märkama #lihtsaltparimat

Olgu selleks siis hommikune pannkook meega, lemmiklooma kaisutamine pärast toimekat päeva, näpuviskamine raju kontserdi esireas või saunaõhtu parimate sõpradega. Kui miski on lihtsalt parim, siis selle märkamine on rõõmustav äratundmishetk. Nii on ka üks pank Eestis teistest parem. Kes on LHV panka proovinud, saab aru ja soovitab teistelegi.

Hetkel on käimas LHV Panga reklaamikampaania, mis tugineb just lihtsalt parimate asjade äratundmisele meie ümber. Äratundmine tekitab hea tunde. Seepärast kutsub pank kõiki märkama: kui järgmine kord mõne lihtsalt parima hetke või asja peale juhtud, haara telefon ja jaga seda teistega sotsiaalmeedias. Kasutades teemaviiteid #lihtsaltparim ja #lhvpank, jõuavad need pildid ka LHV-ni ja leivad laiemat jagamist.

Klientide arvates parim pank

Hiljuti ka majandusajakirja Euromoney poolt viiendat korda Eesti parimaks pangaks tunnistatud LHV Pank on järjest enam leidnud ka klientide soosingu.

Kuigi igal inimesel on erinevate teenusepakkujate hulgas kindlasti enda eelistus, on viimastel aastatel LHV-st kujunenud siinse turu kvaliteediliider. Eesti kapitalil põhineva LHV-ga on liitunud hulganisti uusi kliente ja samal ajal on pank ise pannud rõhu parima teeninduse ja mugavate pangatoodete pakkumisele.

Tänavu läbiviidud brändiuuringu tulemusena on LHV kõige kõrgema soovitusindeksiga pank Eestis. See tähendab, et LHV kliendid on kõige varmamad oma kodupanka ka sõpradele ja sugulastele soovitama. Samuti on LHV klienditeeninduse taset juba kuuel korral Eesti parimaks tunnistanud uuringufirma Dive igal aastal läbiviidav uuring.

Tänavu seitsme kuuga on LHV Pank juurde saanud enam kui 33 tuhat klienti. Pangaklientide koguarv oli LHV Pangas kasvanud juuli lõpuks 354 tuhandeni.