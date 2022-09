Eesti veebiõppe idufirma kaasas 600 000 eurot

Erinevatel turgudel on ettevõtete veebipõhise õppe kasutuselevõtt kiirenenud ja sellel on suurepärane kasvupotentsiaal piirkondlikult ja ülemaailmselt. Hiljutised prognoosid ennustavad, et ettevõtete e-õppe turg peaks kasvama keskmiselt 15% aastas, jõudes 2026. aastaks 50 miljardi dollarini.