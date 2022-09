Inbank toob turule uudse autolaenu

„Seoses inflatsiooni ja ostujõu vähenemisega on suurenenud tarbijate huvi igakuiste kulude kokkuhoidmise vastu. Sellest ajendatuna töötasime välja uue laenutoote, mis pakub võimaluse soetada sõiduk jõukohasema kuumaksega, sest sõidukile jääb jääkväärtus,“ sõnas Inbanki Eesti äriüksuse juht Valdeko Kübarsepp. Ta lisas, et Autolaen Plussiga soovib Inbank teiste sõidukite finantseerimise võimaluste kõrvale tuua veelgi paindlikuma lahenduse, mis võimaldab igakuiseid laenukohustusi madalamal hoida.

Erinevalt tavalisest autolaenust on Autolaen Pluss jääkväärtusega laen ehk viimane kuumakse on sõiduki jääkmaksumus, mis on 25% esialgsest laenusummast. Jääkmaksumust saab tasuda ühes osas viimase osamaksena ning vajadusel saab sõlmida jääkmaksumuse osade kaupa tasumiseks uue lepingu. „Tänu jääkmaksumusele on Autolaen Plussi igakuine makse väiksem ja jõukohasem kui tavalise annuiteetgraafiku puhul,“ sõnas Kübarsepp.