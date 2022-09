Euroopa Keskpangalt oodatakse tugevat intressikasvu, ka majanduslanguse hinnaga

Viimast seisukohta on Reutersile väljendanud ka Eesti Panga president Madis Müller. „Ma arvan, et 75 baaspunkti peaks olema üks septembrikuu valikuvõimalusi,“ ütles Müller väljaandele. „Me ei tohiks olla sammudega liiga tagasihoidlikud, sest inflatsioon on olnud liiga kaua liiga kõrge ja me oleme neutraalsest määrast veel kaugel.“