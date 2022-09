Saksa gaasigigant Uniper: hullem on alles ees

Saksa energiagigant Uniper on mures eeloleva talve pärast, kuna Venemaa kasutab gaasitarneid poliitilise relvana ning ilmselt keerab gaasikraanid veelgi tihedamalt kinni. See viib Euroopas tahes-tahtmata gaasihinna tõstmiseni.

„Hinnad, mida me hulgiturul näeme, on 20 korda kõrgemad kui kaks aastat tagasi – 20 korda! Sellepärast arvan, et peame tõsiselt arutama, kuidas seda olukorda parandada,“ sõnas Maubach.

Venemaa riigile kuuluv energiahiiglane Gazprom peatas reedel määramata ajaks Nord Stream 1 kaudu Euroopasse suunduva gaasivoo, tekitades hirmu, et Euroopas tuleb sel talvel hakata gaasi tarbimist piirama.

Uniperi kui Saksamaa suurimat gaasiimportijat on rängalt mõjutanud Venemaalt tulevate gaasitarnete vähenemine ning ettevõte on olnud sunnitud hindu tõstma. Saksamaa valitsus nõustus juulis andma Uniperile 15 miljardit eurot, et pakkuda raskustes olevale ettevõttele mõningast rahalist abi. Nord Stream 1 sulgemine halvendab ettevõtte olukorda veelgi. Uniperi aktsia on sel aastal langenud rohkem kui 88%.

Partnerlus Gazpromiga on „katkenud“

Gazpromi sõnul oli seiskamine tingitud õlilekkest turbiinis. Nord Stream 1 torujuhe pidi pärast kolm päeva kestnud hooldustöid taasavatama laupäeval, kuid Kreml on sellest ajast peale süüdistanud Euroopat gaasitarnete katkemises, öeldes, et Ukraina sõja tõttu kehtestatud sanktsioonid takistavad gaasitoru remonti. Euroopa jaoks on tegu ultimaatumiga: tühistage sanktsioonid või te ei saa enam gaasi.

Küsimusele, kas on võimalik, et Uniper jätkab pärast Ukraina sõda koostööd Gazpromiga, vastas Maubach, et ettevõtted on koostööd teinud juba 1970. aastatest ja ta kaitses veebruaris isiklikult Gazpromi, sõnades samal ajal: „Ma arvan, et see partnerlus on katkenud, ja ma ei usu, et suudame seda järgmiste nädalate, kuude ja aastate jooksul taastada. Seega keskendume Venemaa gaasi väljavahetamisele.“