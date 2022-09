E-smaspäev: mis kell osteti kõige rohkem?

„Tehingute statistikast näeme, et juba enne tööpäeva algust tegid paljud inimesed oma esimesed ostud,“ selgitas Montonio tegevjuht Markus Lember inimeste ostukäitumist. „Päeval tehti uurimistööd, et milliseid tooteid millise hinnaga e-poodides müüakse ja õhtul vormistati leiud ostudeks. Enim läksid kaubaks just riided, ilutooted ja tehnika.“